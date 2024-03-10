Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ardında sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAHVECİ'NİN SÖZLERİ:

Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim. Bize kolay maç yok. Bu armanın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum; bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız