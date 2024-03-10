Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ardında sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLERİ:

Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. Hakemin buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum. İzin veriyorlar, neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Bunda bir şey yok, hazırda bekleyenler var onun için söylüyorum. Fenerbahçe yıkılmaz. Kazanamadığınızda attığınız gollerin bir önemi yok. İnşallah atmaya devam ederim. Taraftarımıza tekrar söylüyorum; artık son 9 maç.