Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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