EMRE BOL – PAPAZ

Aslında kağıt üstünde zor gibi görünen Karagümrük karşılaşması yenilen golden sonra daha da zorlaştı aslında. Karagümrük takım�� çok sayıda ne yaptılar bilen, tecrübeli bir ekipten kurulu. Sakatlardan sonra Fenerbahçe'nin takım savunması sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Fred'in eksikliği oyunun iki yönünü de etkiliyor. İsmail hocama her zaman anlatmaya çalışıyorum. Tamam eksik çok, kadro eksik ama Samet'in yerine başka bir alternatif bulmalı. İrfancan için prime dönemini yaşıyor desek yanılmış olmayız herhalde. Gerçekten bambaşka bir seviyeye geldi. Aman nazar değmesin. Yine rakip ceza sahasına çok giren hatta hücumun her dakikasını adeta orada oynayan sarı- lacivertliler çok fazla pozisyon harcıyor.