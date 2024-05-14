Fenerbahçe'de Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbide galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bir eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rodrigo Becao, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı ismin yerine kimin oynayacağını belirledi. İşte Kartal'ı Galatasaray maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 12:49