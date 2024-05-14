FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan flaş karar! Transferde Mourinho detayı

Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü duyurmuştu. Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko da Mourinho dedikoduları sonrası flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 15:51