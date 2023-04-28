Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan bir tanesi olan Miha Zajc ile önümüzdeki hafta çok kritik bir görüşme yapılacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERİ | Miha Zajc ile bir görüşme daha! İşte yeni teklif
Sezon sonu Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc'ın geleceği netleşiyor. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Sloven oyuncu ile yönetim, gelecek hafta son kez masaya oturacak. İşte teklifin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.04.2023- 06:40
Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertli kulübün Zajc için yapacağı teklifi netleştirdiği ve son teklif olarak Sloven oyuncunun önüne koyacağı ifade ediliyor.
Sloven oyuncu bu teklifi kabul etmesi durumunda kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.