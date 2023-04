Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Son oynanan MKE Ankaragücü maçında Altay Bayındır'ın sakatlığı dolayısıyla kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün akşam Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik eden İrfan Can, "İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun. Kadınlarda Avrupa şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. Altay'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" cümlelerine yer verdi.



İlk kez lig maçında 11 başlamasına dair duygularını aktaran İrfan Can, "Çok güzel bir andı benim için. 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek çok daha güzel oluyor. Benim de ilk maçımdı. Gol yediğimizde üzülmüştüm. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak istiyordum. İkinci gol atılınca kulübeye doğru koşmaya sevindim. Sonra taraftarlarımızla sevindim. Bizim bütün takım dışarı çıktı, rakibin başlama ihtimaline karşı bizim yarı sahada kaldım. Çok keyifliydi. Yaşadığım en coşkulu sevinç buydu galiba" ifadelerini kullandı.



"ALTAY'IN SAKATLANMASI BENİM İÇİN BİR ŞANS"



Kaptan Altay Bayındır'ın belinden yaşadığı sakatlık ve operasyon geçirecek olmasından dolayı kaleyi devralan 24 yaşındaki kaleci, "Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. İddiamızın devam etmesi benim için bir avantaj. Burada vereceğim iyi performans belki bizi şampiyon yapacak. Böyle bir anı 8.5 ay boyunca bekledim. Kalecilere elbet fırsat geliyor. Kupa maçlarında fırsat geldi ama kaleme çok fazla top gelmemişti. Altay'ın sakatlanması benim için bir şans. Bütün ikinci kaleciler için olan bir durum. İyi değerlendirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim" şeklinde konuştu.



"KULÜPLER ANLAŞIRSA KALMAKTAN MUTLU OLACAĞIM"



Göztepe'den kiralık olarak kadroda bulunan İrfan Can Eğribayat, geleceğiyle ilgili soruya, "Buraya gelirken Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak için geldim. Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" yanıtını verdi.



"HOCAMIZ BANA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ"



Teknik Direktör Jorge Jesus ile çalışmasının kendisine kattıklarına ilişkin ise İrfan Can, "Futbola bakış açımı değiştirdi. Ben rahat bir insandım. Göztepe'de son 2 ay takımdan ayrı kalmıştım. Kamp dönemini iyi geçirememiştim. Kilo almıştım, performansımda düşüşler vardı ama beni buraya aldılar. Ben de onları mahcup etmemek adına hocamızla konuştuğumda kilo vermemi söylemişti. Geldiğimde kısa sürede 11 kilo verdim. Daha sonra oyun kurmada, takımın pozisyon almasıyla ilgili konuştuk. Bana güvendiğini söyledi. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.



"ALTAY ÜLKEMİZ ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR KALECİ"



Altay Bayındır ile olan iletişiminin iyi olduğunu da dile getiren sarı-lacivertli futbolcu, "Altay'la, U17 Milli Takımı'ndan beri çalışıyoruz. Burada bir kez daha birlikteyiz. Altay'ın patlayıcılığı çok iyidir, benim orada ufak bir sıkıntım var. Kale içi hareketliliğine yönelik çalışmalar yaptım. Sohbet arasında bunları konuşuyoruz. Altay da çok değerli bir kaleci, kulübümüz ve ülkemiz adına" diye konuştu.



"İKİ KUPADA ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"



İrfan Can, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk şanslarının sürdüğüne vurgu yaparak, şu sözlere yer verdi:



"Takım olarak hayallerimiz var. Yabancı-Türk ayrımı yok. Takım olarak çok inanıyoruz, hocamız bizden de çok inanıyor. Taraftarımızdan beklentimiz; bizim kadar inanmaları. Kalan maçları kazanırsak rakibimizin puan kaybedeceğini düşünüyoruz. İki kupada şampiyonluk şansımız var, bu sezonu iki kupayla bitirebiliriz."



"YEDEK KALMAK DA BENİM İÇİN ŞEREFTİR"



Her zaman takıma destek olmaya çalıştığını söyleyen İrfan Can, "Buraya yedek geldiğimi biliyordum. Altay çok iyi sezonlar geçirdi, buraya katkı vermek için geldim. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi, beni de hemen aralarına aldılar. Burada yedek kalmak da benim için şereftir. Neden bana fırsat gelmedi, neden oynamıyorum düşüncesine girmedim. Her zaman takımıma destek olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.



"RAKİBİMİZİN PUAN KAYBI YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



24 yaşındaki kaleci, sezonun kalan bölümünü de değerlendirerek, cümlelerini şöyle tamamladı:



"Şampiyonluğun anlamı büyük olacak. Benim de çoğu oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. İlk geldiğimde üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. İddiamızın devam etmesi bizim için avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı o yüzden geride kalmış gibi olduk ama kalan süreçte 7'de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip bir şampiyonluk kutlarız, bu da bizim hayallerimizde olan bir durum."