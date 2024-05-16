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Fenerbahçe'de gündem 'Special One' İşte Jose Mourinho'nun tazminattan kazandığı miktar! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için süreç başladı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday oldu. Yıldırım'ın ilk icraatı ise Jose Mourinho. Ayrıca Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcının ise kariyeri boyunca aldığı tazminatlar dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2024- 16:38









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Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıklamıştı. Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında en dikkat çekeni ise Jose Mourinho oldu. Deneyimli çalıştırıcı ile yüz yüze konuştuğunu belirten Aziz Yıldırım, önemli ifadeler de kullandı.

"MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜM" Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye.