Fenerbahçe'de gündem 'Special One' İşte Jose Mourinho'nun tazminattan kazandığı miktar!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için süreç başladı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday oldu. Yıldırım'ın ilk icraatı ise Jose Mourinho. Ayrıca Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcının ise kariyeri boyunca aldığı tazminatlar dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 16.05.2024- 16:38