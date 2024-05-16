Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 100-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İşte detaylar...

Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 102-72 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Fenerbahçe'de 16 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 28-14

DEVRE: 54-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-52

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 16, Calathes 13, Melih Mahmutoğlu 7, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Tarık Biberovic 11, Wilbekin 12, Sestina 12, Şehmus Hazer 14, Metecan Birsen, Pierre 5

ALİAĞA PETKİMSPOR: Zoriks 14, Yunus Sonsırma 4, Aldridge 3, Efianayi 11, Simmons 2, Mahir Ağva 12, Thomas 9, Yavuz Gültekin 13, Emre Tanışan 2, Murat Kağan Tor 2