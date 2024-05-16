Derbiyi yönetecek hakem açıklandı!
İşte derbi oranları!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (15 Mayıs)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal için Talisca iddiası! Kartal için Talisca iddiası! 14:04
Cimbom yıldız isimde ısrarcı! Aurier'nin yerine gelecek Cimbom yıldız isimde ısrarcı! Aurier'nin yerine gelecek 12:23
Crespo'nun geleceği belli oluyor! F.Bahçe'ye dönecek mi? Crespo'nun geleceği belli oluyor! F.Bahçe'ye dönecek mi? 11:55
Avcı'nın İstanbul deplasmanı karnesi dikkat çekiyor! Avcı'nın İstanbul deplasmanı karnesi dikkat çekiyor! 11:46
Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi! Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi! 11:45
Galatasaray derbilerde büyük oynuyor! Galatasaray derbilerde büyük oynuyor! 11:43
Daha Eski
Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! Rota o isme yöneldi Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! Rota o isme yöneldi 11:28
Dybala cephesinden resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve transfer... Dybala cephesinden resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve transfer... 10:40
Derbide gözler gol krallığı yarışında! Derbide gözler gol krallığı yarışında! 10:29
F.Bahçe'de o isim 11'e dönüyor! Kartal'dan derbi öncesi flaş karar F.Bahçe'de o isim 11'e dönüyor! Kartal'dan derbi öncesi flaş karar 10:19
Cimbom'u Avrupa'dan elemişti! Şimdi formasını giyecek... Cimbom'u Avrupa'dan elemişti! Şimdi formasını giyecek... 10:03
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 09:55
SON DAKİKA