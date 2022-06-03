Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Jesus imza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İşte o açıklamalar...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, basın mensuplarına, yöneticilerimize, herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak; bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu 2. sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız."

JESUS'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Burada olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum. Buraya maddi sebeplerle gelmedim çünkü beni isteyen başka kulüpler de vardı. Tutkulu taraftarlara sahip bir takımda olmak istiyordum. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarlarına benziyor. Ben de işime tutkuyla bağlıyım. Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

"ŞANS BENFICA'DAN YANAYDI"

"Üzerinden 9 yıl geçti. Benfica için zor bir eşleşmeydi. Fenerbahçe o sene çok iyi bir takımdı. O sene şans biraz daha Benfica'dan yanaydı. Yarı final maçları halen hafızamda. Benfica ile 2 kez final oynadık, biri o seneydi. Ben genellikle kariyerimde 4-4-2 sistemiyle oynadım ama maça ve rakibe göre sistemi değiştirebilirim."

"KIM AVRUPA'DA HERKESİN TAKIMINDA İSTEYEBİLECEĞİ BİR OYUNCU"

"Yaklaşık 2. 2.5 aydır Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyorum. Kim, Avrupa'da herkesin takımında isteyebileceği bir futbolcu. Arda Güler çok yetenekli, gelişecek. Takımımıza yardım edeceğinden hiç şüphem yok."

"Başkanımız ilk günden beri çok kararlı şekilde beni istediğini gösterdi. Bu benim için gerçekten önemliydi. Kararlılığı beni ikna etti. Kararlı insanları severim. Onu bu şekilde görmem, buraya gelme kararımı çok etkiledi."

"4-5 OYUNCU ALACAĞIZ"

"Takımın maddi olarak içinde bulunduğu durumun farkındayım. Bizim için önemli olan takımın kalitesini artırabilmek, devrim yapmayacağız, sadece denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu alacağız. Kulübün maddi şartları içinde elimizden geleni yapacağız. Ofansif açıdan daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız."

"HER ZAMAN 1 YILLIK KONTRAT YAPARIM"

"Kontrat konusu bir yenilik değil. Ben Portekiz dışında çalıştığım yerlerde her zaman 1 yıllık kontrat yaparım. İlk sezon adaptasyon süresidir. Benim için önemli olan maddiyat değil sportif başarıdır. Türkiye'de çok kaliteli ve iyi hakemlerin olduğunu biliyorum. Kötü sonuçlar aldığımızda suçu hakemlere atmamamız gerekiyor. Ben hakemlere inanan bir teknik direktörüm."

"6-7 HAZIRLIK MAÇI YAPMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'de çok kaliteli ve iyi hakemlerin olduğunu biliyorum. Kötü sonuçlar aldığımızda suçu hakemlere atmamamız gerekiyor. Ben hakemlere inanan bir teknik direktörüm. İçinde bulunduğumuz durum hiç kolay değil. Milli maçlar devam ediyor. Oyuncularla çalışabilmek için toplamda 5 haftamız olacak. Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz.

"ALEX'LE KONUŞTUM"

Alex'in bu kulüpte çok büyük bir tarihi var. Brezilya'da çok iyi arkadaşlarım var, Alex de onlardan biri. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden gelmeden onunla konuştum. Fenerbahçe taraftarı gerçekten 12. oyuncu. Büyük bir takımı büyük yapan, taraftarlar ve kupalarıdır. Bizim de yapmamız gereken, onları kupalarla taçlandırmak.

"TAKIMLARIM GENELDE ÇOK FAZLA GOL ATAR"

Her antrenörün kendi metodu vardır. Ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek şey değildir. Taraftarlara güzel futbol izletmemiz de gerekiyor. Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler.

"İSMAİL KARTAL'LA KONUŞMA FIRSATIM OLMADI"

Takımdaki avantajlardan bir tanesi oyuncu kalitesi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemin sebeplerinden biri de buydu. Hiçbir takım mükemmel değildir mutlaka dezavantajları vardır. Bizim yapmamız gereken, bu dezavantajları avantaja çevirmek. İsmail Kartal ile henüz konuşma fırsatım olmadı. Kendisi sezonu başarılı bir şekilde kapattı ve bir fark yarattı. Biz de kaldığı yerden devam edeceğiz. 15 yıldır Süper Lig'i hiçbir yabancı teknik direktörün kazanamaması, değiştirmek istediğim bir durum. Benim için sebeplerden biri.