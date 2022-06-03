Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus sarı lacivertlilere imzayı attı!
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Jesus imza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İşte o açıklamalar...
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