Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Fenerbahçe'den sağ bek bombası! Bedavaya geliyor
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Kanarya, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe bu bağlamda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Bir süredir sarı-lacivertlileri izleyen deneyimli hoca, yönetime kapsamlı bir rapor sundu.
Eksik bölgeleri belirleyen Jesus, yönetimden transferleri mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini talep etti.