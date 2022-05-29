Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci, özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından saha içindeki liderlik rolünü tek başına üstlenmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den Şampiyonlar Ligi sözleri!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli ekiple özellikle ikinci yarıda başarılı bir performans gösteren yıldız oyuncu, yeni sezon öncesi konuştu. Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne de değindi. İşte o sözler...
Başarılı futbolcu, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.
Gelecek sezon için şimdiden iddialı konuşan İrfan Can, Fanatik'e önemli açıklamlarda bulundu.