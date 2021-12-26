Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe ilk devreyi galibiyetle kapattı!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk devrenin son maçında rakibini 2-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak ve 74'te Dimitris Pelkas kaydetti.
Kanarya bu sonucun ardından 32 puana yükseldi ve ilk devreyi 4. sırada kapattı. Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.
F.BAHÇE'NİN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Sarı-lacivertlilerin Serdar Dursun'la bulduğu 2 gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
İRFAN CAN ISLIKLANDI
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a bıraktı.
PELKAS BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı lacivertli ekibin 2'nci golünü kaydeden Dimitris Pelkas, bu sezonki ilk kez gol sevinci yaşadı. Vitor Pereira döneminde ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Yunan oyuncu, bu sezon çıktığı 15'inci maçında fileleri havalandırmayı başardı.
Ligin ikinci devresinin ilk haftasında (20. hafta) Fenerbahçe 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 10'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasında pasında sol çaprazda topla buluşan Novak'ın altıpasın hemen gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakikada Semih Kaya'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük'ün vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
29'uncu dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası solundan vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
36'ncı dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Osayi-Samuel'in son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
57'nci dakikada Mesut'un orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda kale önünde araya giren Sadık, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
GOL! 73'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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