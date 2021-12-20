Flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "İkinci yarı teslim oldu"

Beşiktaş çıkan kadrosuyla topa sahip olarak oynayıp, bu baskıyı sarılacivertlilere böyle götürebileceği gibi bu organizasyonu daha çok yerleşik Fenerbahçe savunmasına karşı yapacaktı. Nitekim de burada 4-3-3 sistemiyle başlayan siyah-beyazlılar, orta sahadaki 8 numara profiline evrilen Josef'in Fenerbahçe savunması içine yaptığı sürpriz bir şekilde akıl koyarak yaptığı dip koşularla iki tane gol buldu. Hücum organizasyonlarında bu kadar topa sahip olmasına rağmen tabii ki set hücumunda fazla pozisyon üretemedi. Böyle bir oyuna son haftaların formda oyuncusu Güven'le de başlayabilirdi Önder hoca… Çünkü teknik adamlardaki en büyük özelliklerinden biri rakibin önlem alamadığı, beklemediği bir diziliş ve oyuncu tercihleriyle yer almalarıdır.