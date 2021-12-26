26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında yine ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

F.Bahçe yine ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 54. dakikasında sarı-lacivertlilerin Serdar Dursun ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 54. dakikada Serdar Dursun ile farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Pozisyon öncesinde Mesut Özil'in Mert Hakan Yandaş'a pas verdiği sırada ofsaytta bulunması gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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