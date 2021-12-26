26 Aralık 2021, Pazar
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında kadroya alınmamıştı! O kare dikkat çekti...
Bu sezon kötü giden Fenerbahçe'de kaos bitmiyor. Son olarak Serdar Aziz'le ilgili yaşanan gelişme oldukça dikkat çekiciydi. Yeni Malatyaspor maçında gribal enfeksiyondan dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz'in tribünde elinin alçılı bir şekilde maçı takip etmesi taraftarları şaşırttı.
Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Serdar Aziz sürprizi yaşandı.
Sarı lacivertlilerde tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almazken, kolunda alçı olduğu görüldü.
Öte yandan Serdar Aziz'in, gribal enfeksiyon geçirdiği ifade edilmişti.İŞTE O KARE:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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