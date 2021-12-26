26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe tribünlerinden yönetime tepki! Yeni Malatyaspor maçında...

Tribünlerinden yönetime tepki! Malatyaspor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertlilerde tribünlerin bir kısmının yönetime tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği görüldü. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında tribünlerin bir kısmı kulüp başkanı Ali Koç ile yönetimine tepki gösterdi.

Maç öncesi tribünlerin bir kısmı ısınmaya çıkan takıma tepki gösterirken bir kısmı ise destek verdi. İstiklal Marşı'ndan sonra ise tribünlerin bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Mücadelenin başlamasıyla birlikte tepkiler sona ererken, karşılaşma esnasında ve maç sonunda istifa tezahüratları devam etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli bazı taraftarların kombinelerin bloke edildiği ve maça giremediği de iddia edildi.

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