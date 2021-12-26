26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında Serdar Dursun'un golü ofsayta takıldı!

F.Bahçe’nin golü ofsayta takıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında Serdar Dursun ile golü buldu. Ancak Kanarya'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler, maçın 6. dakikasında Serdar Dursun ile golü buldu.

Ancak Kanarya'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır

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