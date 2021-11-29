Göztepe 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe ile Göztepe yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe'nin golünü 40. dakikada Adis Jahovic kaydederken, F.Bahçe'nin golü ise 48'de Serdar Dursun'dan geldi. Ayrıca 88. dakikada Filip Novak çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu ve 24 puana yükseldi. Göztepe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 11 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MUSTAFA CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki maçta unutulmadı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz, için Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

FENERBAHÇE'DE İKİ CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

GÖZTEPE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.

İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atınç kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

19'uncu dakikada Soner'in soldan kestiği topa Tijanic gelişine vurdu. Seken top Jahovic'in önünde kaldı ve ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Berke topu aldı.

33'üncü dakikada Halil'in sağdan ortasında Jahovic kafayı vurdu ancak Berke topu son anda köşeden çıkardı.

34'üncü dakikada Soner'in pasında ceza sahasına sokulan Halil topu yeniden Soner'e aktarmak istedi. Savunmanın araya girmesiyle topu önünde bulan Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

GOL! 40'ıncı dakikada Göztepe golü buldu. Mesut'un pası kısa düştü araya giren Jahovic, savunmadan sıyrılıp kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Min Jae'den sıyrılan Jahovic pasını Halil'e aktardı. Halil'in gelişine vuruşunda top yan direkten dönüp taca çıktı.

GOL! 48'inci dakikada maça beraberlik geldi. İrfan Can'ın ortasında bomboş pozisyondaki Serdar Dursun kafayı vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

53'üncü dakikada Atınç'tan sıyrılarak ceza yayı üzerinden şutunu çeken Serdar Dursun'un vuruşunda topu kaleci İrfan Can çeldi.

77'nci dakikada ceza yayı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı. Berkan'ın sert şutunda top yandan auta çıktı.

88'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Soner'i formasından çekerek faul yapan Novak, 2'nci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+1'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic kaleyi yokladı, top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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