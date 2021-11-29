29 Kasım 2021, Pazartesi
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 10 kişi kaldı!
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Novak 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Göztepe, 40. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önede kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi.
Fenerbahçe'de Filip Novak 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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