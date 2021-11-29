29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 10 kişi kaldı!

F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Novak 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Göztepe, 40. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önede kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi.

Fenerbahçe'de Filip Novak 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ile Göztepe yenişemedi! F.Bahçe ile Göztepe yenişemedi!
İrfan Can’dan Pereira’ya tepki! Oyundan çıkarken... İrfan Can'dan Pereira'ya tepki! Oyundan çıkarken...
F.Bahçe’ye kötü haber! Cezalı duruma düştüler F.Bahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör