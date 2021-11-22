İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 14. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü 3 maç oynandı. Günün ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0, yendi. Diğer karşılaşmada ise Rizespor, Kayserispor'u 1-0 ile geçti. Gecenin son mücadelesinde ise Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...