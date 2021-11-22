27 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 14. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü 3 maç oynandı. Günün ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0, yendi. Diğer karşılaşmada ise Rizespor, Kayserispor'u 1-0 ile geçti. Gecenin son mücadelesinde ise Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:14
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 14. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 10 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 14. hafta

19- KASIMPAŞA: 10 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 14. hafta

18- GÖZTEPE: 10 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 14. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 14. hafta

16- SİVASSPOR: 13 PUAN

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