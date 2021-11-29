29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya tepki!

İrfan Can’dan Pereira’ya tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 78. dakikada yerini Diego Rossi'ye bırakırken, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira, 78. dakikada İrfan Can Kahveci yerine Diego Rossi'yi oyuna aldı.

Bu karara İrfan Can tepki gösterirken "Ben böyle bir şey görmedim ya" dedi. 26 yaşındaki oyuncuyu Mesut Özil teselli etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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