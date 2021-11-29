Göztepe Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira, 78. dakikada İrfan Can Kahveci yerine Diego Rossi'yi oyuna aldı.

Bu karara İrfan Can tepki gösterirken "Ben böyle bir şey görmedim ya" dedi. 26 yaşındaki oyuncuyu Mesut Özil teselli etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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