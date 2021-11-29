29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçında Miha Zajc ve Novak sarı kart görerek cezalı duruma düştü!

F.Bahçe’ye kötü haber! Cezalı duruma düştüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı kart gören Miha Zajc ve Novak 15. haftada oynanacak olan Rizespor maçında cezalı duruma düştü. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken Miha Zajc cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Slovenyalı orta saha oyuncusu gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

NOVAK DA CEZALI

Zajc'ın ardından sarı-lacivertlilerde, Göztepe maçının 59. dakikasında sarı kart göre Filip Novak da cezalı duruma düştü.
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