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FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'nin talihsiz anları! Yan hakem...

Maçta talihsiz anlar! İrfan Can ve yan hakem...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile yan hakem Bahtiyar Birinci çarpıştı. Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun yüzüne geldi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelede sahalarda ender görülebilecek bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncusu İrfan Can Kahveci, yan hakem Bahtiyar Birinci ile çarpıştı.

Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun yüzüne geldi.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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