UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta maçında Royal Antwerp'i konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak tur şansını zora soktu. Antwerp'in golleri Samatta ve Gerkens kaydederken, temsilcimizin 2 golü de Enner Valencia'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Antwerp'in gollerini Mbwana Samatta ve Gerkens kaydederken, Kanarya'nın golleri ise biri penaltıdan olmak üzere Enner Valencia'dan geldi.

Ayrıca Fenerbahçe Enner Valencia ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

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