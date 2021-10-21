21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe fırsat kaçırdı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta maçında Royal Antwerp'i konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak tur şansını zora soktu. Antwerp'in golleri Samatta ve Gerkens kaydederken, temsilcimizin 2 golü de Enner Valencia'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Antwerp'in gollerini Mbwana Samatta ve Gerkens kaydederken, Kanarya'nın golleri ise biri penaltıdan olmak üzere Enner Valencia'dan geldi.

Ayrıca Fenerbahçe Enner Valencia ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

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