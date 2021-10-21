Fenerbahçe Antwerp maçında korkutan anlar! Nazım Sangare ve Pierre Dwomoh kafa kafaya çarpıştı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya geldi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde maçta korkutan bir an yaşandı.

Antwerp'li Pierre Dwomoh ile F.Bahçeli Nazım Sangare hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. Mücadelenin hakemi sağlık görevlilerini direkt sahaya çağırırken, yapılan müdahalenin ardından iki oyuncu da maça devam etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

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