21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antwerp maçında korkutan anlar! Nazım Sangare ve Pierre Dwomoh kafa kafaya çarpıştı

Maçta korkutan anlar! Sangare ve Dwomoh...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Antwerp'i konuk etti. Mücadelenin 77. dakikasında hava topu mücadelesinde Nazım Sangare ile Pierre Dwomoh kafa kafaya çarpıştı ve 2 oyuncu da bir süre yerde kaldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya geldi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde maçta korkutan bir an yaşandı.

Antwerp'li Pierre Dwomoh ile F.Bahçeli Nazım Sangare hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. Mücadelenin hakemi sağlık görevlilerini direkt sahaya çağırırken, yapılan müdahalenin ardından iki oyuncu da maça devam etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

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