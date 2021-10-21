21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan Royal Antwerp maçı sonrası futbolculara tepki!

Taraftarlardan maç sonrası şok tepki!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde kozlarını paylaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine son veremedi. Müsabaka sonrası taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine son veremedi. D Grubu'ndaki üçüncü maçında Antwerp ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak tur şansını zora soktu.

Sezon başında Belçika ekibine kiralanan Samatta, ikinci dakikada takımını öne geçirdi. Fenerbahçe 20'nci dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Ekvadorlu forvet 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

45'nci dakikada yeniden penaltı noktasına giden Valencia bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Antwerp 62'nci dakikada Gerkens ile skoru tekrar eşitledi ve maçın skorunu belirledi.

Vitor Pereira'nın ekibi bu beraberlikle üçüncü haftayı 2 puanla üçüncü sırada bıraktı. Sarı Lacivertlier, gruptaki dördüncü maçında 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına çıkacak.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte F.Bahçe’nin grubunda güncel puan durumu İşte F.Bahçe'nin grubunda güncel puan durumu
F.Bahçe fırsatı tepti! Avrupa’da 3 puan hasreti... F.Bahçe fırsatı tepti! Avrupa'da 3 puan hasreti...
Maçta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar Maçta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör