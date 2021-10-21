UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde kozlarını paylaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine son veremedi. Müsabaka sonrası taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine son veremedi. D Grubu'ndaki üçüncü maçında Antwerp ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak tur şansını zora soktu.

Sezon başında Belçika ekibine kiralanan Samatta, ikinci dakikada takımını öne geçirdi. Fenerbahçe 20'nci dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Ekvadorlu forvet 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

45'nci dakikada yeniden penaltı noktasına giden Valencia bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Antwerp 62'nci dakikada Gerkens ile skoru tekrar eşitledi ve maçın skorunu belirledi.

Vitor Pereira'nın ekibi bu beraberlikle üçüncü haftayı 2 puanla üçüncü sırada bıraktı. Sarı Lacivertlier, gruptaki dördüncü maçında 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına çıkacak.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

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