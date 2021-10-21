21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Royal Antwerp karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Kanarya penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Antwerp'i konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 33. dakikasında ceza sahası içerisinde Enner Valencia'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte o anlar... | FB haberleri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler mücadelenin 36. dakikasında penaltı kazandı. Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen Rus hakem Sergey Ivanov beyaz noktayı gösterdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Royal Antwerp maçında bir penaltı kararı daha!

PENALTI KAÇTI!

Topun başına geçen Enner Valencia, penaltıdan yararlanamadı. Ekvadorlu futbolcunun panenka vuruşu direkten döndü.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon...

(Fotoğraflar: EXXEN)

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