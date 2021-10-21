21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Royal Antwerp maçında bir penaltı kararı daha!

Maçta bir penaltı daha! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Antwerp'i konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 43. dakikasında bir penaltı daha kazandı. Daha önce panenka vuruş ile penaltıyı değerlendiremeyen Enner Valencia, bir kez daha topun başına geçti. Ekvadorlu yıldız topu ağalara gönderdi. İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe, 43. dakikada bir penaltı daha kazandı.

İlk penaltıyı 'panenka' ile kaçıran Enner Valencia, bu penaltıda da topun başına geçti. Ekvadorlu bu kez topu filelerle buluşturdu ve hem kendisinin hem takımının 2. golünü kaydetti.

İşte o müdahale;





* Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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