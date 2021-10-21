21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Antwerp maçında Enner Valencia penaltı kaçırdı! İşte o anlar

Valencia panenka ile kaçırdı! İşte o anlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Antwerp ile kozlarını paylaşırken, sarı lacivertliler mücadelenin 36. dakikasında Enner Valencia ile penaltı kullandı. Yıldız futbolcu, 'panenka' vuruşu yaptığı penaltı vuruşunda topu direğe çarptırdı ve gol kaçtı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile karşı karşıya gelirken, Enner Valencia ile penaltıyı değerlendiremedi.

Ekvadorlu futbolcu, 'panenka' vuruşu yaptı ve top direğe çarptı.

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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