Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Antwerp ile kozlarını paylaşırken, sarı lacivertliler mücadelenin 36. dakikasında Enner Valencia ile penaltı kullandı. Yıldız futbolcu, 'panenka' vuruşu yaptığı penaltı vuruşunda topu direğe çarptırdı ve gol kaçtı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile karşı karşıya gelirken, Enner Valencia ile penaltıyı değerlendiremedi.



Ekvadorlu futbolcu, 'panenka' vuruşu yaptı ve top direğe çarptı.



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