11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas’a milli moral! 5 ay sonra...

Pelkas’a milli moral! 5 ay sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Yeni sezona durgun başlayan Dimitris Pelkas, 5 aylık gol orucuna milli takımda son verdi. Sarı-lacivertli oyuncu, Yunanistan'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-0 yendiği maçta 90+5'te fileleri havalandırarak moral buldu.

Başarılı oyuncu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyememişti. Sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada skor üretemeyen Pelkas, Frankfurt karşısında bir de penaltı kaçırdı. Yunan yıldız, son golünü geçen sezon 3 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanan lig maçında Erzurum'a atmıştı.

FIRTINA'YI DİNDİRMİŞTİ!
Pelkas geçen sezon Trabzon'da oynanan lig karşılaşmasında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimdi. Orta saha yakınlarında Ferdi'den aldığı pasla hareketlenen yıldız, yaklaşık 25 metreden füze gibi bir şutla Uğurcan'ı avlamıştı. Pereira'nın Pelkas'ı bu kez yedek soyundurup, gidişata göre şans vermesi bekleniyor.

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