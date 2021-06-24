Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Eski Fenerbahçe Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe'de, eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor. Yıldırım'ın açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte Yıldırım'ın sözleri...

"Mahalle yönetsen, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım."

"Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar."

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