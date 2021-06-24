24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Aziz Yıldırım: Mahallede yönetim yapsanız bu kadar kötü yönetim olmaz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe'de, eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor. Yıldırım'ın açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte Yıldırım'ın sözleri...

"Mahalle yönetsen, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım."

"Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar."

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