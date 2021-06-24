Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik flaş sözler söyledi. Yıldırım, "Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a 'sözünü tut' dedi.

Sarı lacivertlilerin eski başkanı, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti;

"Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin."

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