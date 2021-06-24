24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hocacı ve fetöcüler bu kulübe giremez!

Aziz Yıldırım: Hocacı ve fetöcüler bu kulübe giremez!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Biri Fenerbahçe'yi satmak isterse, biz engel oluruz. FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin hafta sonu gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'cülerin kulübe giremeyeceğini ifade eden Yıldırım, "FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim." dedi.

İşte o sözler:
Aziz Yıldırım: Biri Fenerbahçe'yi satmak isterse, biz engel oluruz. FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez.

"Nihat Bey'i (Nihat Özdemir) üyelikten atacağına, FETÖ'ye karışanlar var onları at kulüpten."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! Eğer onu göndermezsen... Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! "Eğer onu göndermezsen..."
Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlük önerisi! Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlük önerisi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör