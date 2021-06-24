Son dakika spor haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hocacı ve fetöcüler bu kulübe giremez!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Biri Fenerbahçe'yi satmak isterse, biz engel oluruz. FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin hafta sonu gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'cülerin kulübe giremeyeceğini ifade eden Yıldırım, "FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim." dedi.

İşte o sözler:

Aziz Yıldırım: Biri Fenerbahçe'yi satmak isterse, biz engel oluruz. FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez.

"Nihat Bey'i (Nihat Özdemir) üyelikten atacağına, FETÖ'ye karışanlar var onları at kulüpten."

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