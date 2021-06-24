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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Ali Koç ve yönetimini mahkemeye vereceğim!

Aziz Yıldırım: Ali Koç ve yönetimini mahkemeye vereceğim!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sert açıklamalarda bulundu.Yıldırım,"Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç yönetimine şok sözler geldi. Verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini belirten Yıldırım, mevcut yönetimi mahkemeye vereceğini açıkladı.

İşte o sözler...

Aziz Yıldırım: Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin.

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