Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Harun Tekin'in yeni adresi Kasımpaşa oldu!
2018 yazında Fenerbahçe'nin, Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu. Sarı lacivertlilerle, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa ile el sıkıştı. Tecrübeli kalecinin, İstanbul temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'de ikinci ayrılık gerçekleşti. 30 Haziran Çarşamba günü Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncu Süper Lig'de kaldı.
32 yaşındaki file bekçisi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Harun Tekin talip olan birçok Süper Lig ekibini geri çevirdi.
2018-19 sezonunda Bursaspor'dan yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 47 karşılaşmada görev aldı. Tekin kalesinde 51 gol görürken, 18 maçta kalesini gole kapattı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?