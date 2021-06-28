2018 yazında Fenerbahçe'nin, Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu. Sarı lacivertlilerle, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa ile el sıkıştı. Tecrübeli kalecinin, İstanbul temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'de ikinci ayrılık gerçekleşti. 30 Haziran Çarşamba günü Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncu Süper Lig'de kaldı.

32 yaşındaki file bekçisi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Harun Tekin talip olan birçok Süper Lig ekibini geri çevirdi.

2018-19 sezonunda Bursaspor'dan yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 47 karşılaşmada görev aldı. Tekin kalesinde 51 gol görürken, 18 maçta kalesini gole kapattı.



İŞTE O AÇIKLAMA



Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.





DİĞER

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ