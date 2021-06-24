Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'ya dair konuştu.

Yıldırım, konuşmasında "Onu gönder" dedi. İşte o sözler;

"Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok."



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