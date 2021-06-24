24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! "Eğer onu göndermezsen..."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! Eğer onu göndermezsen...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'ya dair konuştu.

Yıldırım, konuşmasında "Onu gönder" dedi. İşte o sözler;

"Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok."

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