Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışı öncesinde çok önemli bir üç puanın sahibi oldu.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti.



Ev sahibi takımın tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali'den geldi. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartın ardından 60. dakikada oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaparken, Başakşehir 33 puanda kaldı.



Sarı-lacıvertliler 36. haftayı BAY geçerken, Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR

Szalai golünü Altay'a hediye etti

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, attığı golü kaleci Altay Bayındır'a hediye etti.

Müsabakanın 40. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szalai, golden sonra kaleci Altay'ın formasını göstererek arkadaşına moral verdi.

Altay, hafta içinde el bileğinden sakatlanmıştı.

Szalai, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından sonra Medipol Başakşehir deplasmanında da gol atarak ligdeki sayısını 2'ye çıkardı.

Pelkas gol sayısını 6'ya çıkardı

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Pelkas, mücadelenin 57. dakikasında takımını öne geçiren gole imza koydu.

Pelkas, bu 6 golün 5'ini ise deplasmanda kaydetti.

Ozan Tufan sağ beke çekildi

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, maçın son bölümünde sağ bekte görev yaptı.

Müsabakanın 76. dakikasında Nazım Sangare, yerini Sinan Gümüş'e bırakırken, Ozan Tufan kalan bölümde sağ bek oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Crivelli ve Aleksic arasındaki anlaşmazlıktan sonra topu önünde bulan Giuliano'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.



18'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde topu kapan Başakşehir savunması çok adamla kontratağa çıktı. Visca'nın pasında Nazım'ın müdahalesi sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



24'üncü dakikada Caner'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. İrfan Can'ın rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girmesinin ardından ayağından açtığı topu önünde bulan Pelkas dönerek vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlağı kaleci Volkan kurtardı.



36'ncı dakikada Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Ndayishimiye'nin son anda yatarak yaptığı müdahale sonrasında meşin yuvarlak kornere gitti.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direkte Szalai'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



53'üncü dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



57'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan Tufan pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Pelkas'a verdi. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan filelerle buluştu: 1-2.



72'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ömer Ali, sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Çizgiye iner inmez içeri çevirdiği topta Aleksic'in şutunu kaleci Harun kurtardı.



78'inci dakikada Sosa'nın ortasına Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



87'nci dakikada ceza sahası içinde kaleci Harun'un Gulbrandsen'e müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.



88'inci dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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