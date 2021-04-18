18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Mahmut Tekdemir Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü

Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika haberleri... 'de , Fenerbahçe maçının 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol ile karşılaştı. Mücadelenin 60. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'den Enner Valencia ile tartışan , ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, Valencia'ya da sarı kart gösterdi.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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