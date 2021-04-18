18 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Mahmut Tekdemir Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçının 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadelenin 60. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'den Enner Valencia ile tartışan Mahmut Tekdemir, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, Valencia'ya da sarı kart gösterdi.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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