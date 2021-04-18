18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başakşehir maçında kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon

F.Bahçe kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'in Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi ancak Cüneyt Çakır tecrübeli oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. İşte detaylar...

ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 29. dakikasında Mahmut Tekdemir ile Ozan Tufan arasındaki mücadele sonrası, sarı lacivertli ekip kırmızı kart bekledi.

Ozan Tufan'ın topla ilerlemesi sırasında Mahmut Tekdemir topu kazanmak için yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır faul kararını verdi. Pozisyon sonrası Cüneyt Çakır, sarı kartını gösterdi.

Fenerbahçe cephesi, baldıra basma olduğu gerekçesiyle kırmızı kart kararı bekledi ancak VAR hakemi Ümit Öztürk'ten bir uyarı gelmedi.

İşte o pozisyon;

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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