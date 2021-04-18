18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Cüneyt Çakır'a tepki! Başakşehir'in golünden önce faul beklentisi

F.Bahçe'den Cüneyt Çakır'a tepki! Golden önce faul beklentisi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 'in golünden önce 'a faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi 'a itirazlarda bulundu. İşte o pozisyon...

Spor Toto 'in 35. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, mücadelenin 18. dakikasında 'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli futbolcular, gol öncesi 'a faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Bir süre VAR'ı dinleyen Çakır, gol kararı verdi ve oyun yeniden başladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de gol sonrası yoğun itirazlarda bulunan , 19. dakikada sarı kart gördü.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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