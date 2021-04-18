Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Cüneyt Çakır'a tepki! Başakşehir'in golünden önce faul beklentisi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Ömer Ali Şahiner'in golünden önce Dimitris Pelkas'a faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, mücadelenin 18. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli futbolcular, gol öncesi Dimitris Pelkas'a faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Bir süre VAR'ı dinleyen Çakır, gol kararı verdi ve oyun yeniden başladı.
Öte yandan Fenerbahçe'de gol sonrası yoğun itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş, 19. dakikada sarı kart gördü.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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