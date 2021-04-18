18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Ciğerci, Mahmut, , , , Crivelli

Fenerbahçe: , Sangare, Serdar, , Caner, , , , Pelkas, , Valencia

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

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