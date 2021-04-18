18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Szalai Başakşehir'e attığı gol sonrası Altay Bayındır'ı unutmadı

Szalai Altay'ı unutmadı! Golden sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Attila Szalai, attığı golü sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Altay Bayındır'a armağan etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 40. dakikada 'in kullandığı köşe vuruşunda golü buldu. Ön direğe atılan topta Ozan Tufan topu arkaya aşırdı ve Attila Szalai boş pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye yuvarladı.

Macar stoper attığı golü, el bileğinden sakatlık yaşayan ve ameliyat alan kaleci Altay Bayındır'a armağan etti.

İşte o an...



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