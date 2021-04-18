18 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Szalai Başakşehir'e attığı gol sonrası Altay Bayındır'ı unutmadı
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Attila Szalai, attığı golü sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Altay Bayındır'a armağan etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 40. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda golü buldu. Ön direğe atılan topta Ozan Tufan topu arkaya aşırdı ve Attila Szalai boş pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye yuvarladı.
Macar stoper attığı golü, el bileğinden sakatlık yaşayan ve ameliyat alan kaleci Altay Bayındır'a armağan etti.
İşte o an...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig