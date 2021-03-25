Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! Yeni teknik sorumlu Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, sezon başında takımın başına getirilen genç teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, teknik sorumlu olarak görev yapacağı bildirildi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalan haftalarında sportif direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."
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