25 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! Yeni teknik sorumlu Emre Belözoğlu...

F.Bahçe'de Erol Bulut defteri kapandı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, sezon başında takımın başına getirilen genç teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada takımın sportif direktörü 'nun, teknik sorumlu olarak görev yapacağı bildirildi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi ()

Kulübü, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalan haftalarında sportif direktör teknik sorumlu olacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. 'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti! "Fenerbahçe şampiyon olsa dahi..."
Fenerbahçe'de corona çıkan isimler Beşiktaş derbisinde oynadı mı?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ayrılık sonrası çarpıcı sözler: Bunlar F.Bahçe'nin iyi günleri Ayrılık sonrası çarpıcı sözler: "Bunlar F.Bahçe'nin iyi günleri"
Karar sonrası flaş yorum! Şampiyon olunsa bile... Karar sonrası flaş yorum! "Şampiyon olunsa bile..."
Okan Buruk ilk kez konuştu! F.Bahçe'den teklif aldı mı? Okan Buruk ilk kez konuştu! F.Bahçe'den teklif aldı mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ