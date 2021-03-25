25 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti! "Fenerbahçe şampiyon olsa dahi..."
A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasını değerlendirdi. Demir, "Sarı lacivertliler şampiyon olsa dahi, Emre Belözoğlu sezon sonunda yeniden sportif direktörlük görevine dönecek. Gelecek sezon kesin yabancı bir teknik adamla anlaşılacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
25.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu!
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
- UEFA'dan Beşiktaş'a Koşullu Ceza! Serdar Sarıdağ Detayları Açıkladı / Son Sayfa / 25.03.2021
- Serdar Sarıdağ: "Erol Bulut'u Göndererek Sorunları Halının Altına Süpürmeyin" / Son Sayfa/25.03.2021
- Canlı yayında flaş açıklama! "F.Bahçe'de corona çıkan isimler..."
- Kartal UEFA'nın kararı sonrası ne yapacak?
- Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması!
- F.Bahçe'ye flaş öneri! "Erol Bulut gidecekse..."
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig