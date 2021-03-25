Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti! "Fenerbahçe şampiyon olsa dahi..."

A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasını değerlendirdi. Demir, "Sarı lacivertliler şampiyon olsa dahi, Emre Belözoğlu sezon sonunda yeniden sportif direktörlük görevine dönecek. Gelecek sezon kesin yabancı bir teknik adamla anlaşılacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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