İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, adı sık sık Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulübün devreye girdiğini duyurdu. İşte o isim...

Süper Lig'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında Mesut Özil'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.

Ligde 30 hafta itibarıyla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceği de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları ise şimdiden başladı...

İngiliz basını, bir dönem adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız isim için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...

Liverpool Echo'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri.

Zaman adı Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcunun özellikle bu sezon takımda yer bulamadığına ve teknik direktör Klopp tarafından maçlarda tercih edilmediğine dikkat çekildi.

Bu sezon yalnızca 12 maçta görev alan Shaqiri'nin, Mane ve Salah'ın gerisinde kaldığı ifade edilirken oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

Haberde tecrübeli yıldızla ilgilenen 3 kulübün bulunduğu bildirilirken bunların; Lazio, Sevilla ve Fenerbahçe olduğu aktarıldı.