20 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, adı sık sık Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulübün devreye girdiğini duyurdu. İşte o isim...

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında 'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Ligde 30 hafta itibarıyla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım pazar günü 'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör 'un geleceği de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları ise şimdiden başladı...

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

İngiliz basını, bir dönem adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız isim için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu .

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Zaman adı Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcunun özellikle bu sezon takımda yer bulamadığına ve teknik direktör Klopp tarafından maçlarda tercih edilmediğine dikkat çekildi.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Bu sezon yalnızca 12 maçta görev alan Shaqiri'nin, ve 'ın gerisinde kaldığı ifade edilirken oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

Haberde tecrübeli yıldızla ilgilenen 3 kulübün bulunduğu bildirilirken bunların; , ve Fenerbahçe olduğu aktarıldı.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

İtalyan basını ise 'nun, Shaqiri transferinde en güçlü aday olduğu yorumunu yaptı.

İngilizler duyurdu! Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe kancası

3 sezondur Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, kariyerinde , Inter ve gibi dev kulüplerde oynadı.

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