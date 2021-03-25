Son dakika spor haberleri: İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe karnesi!
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de, eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başına geçeceği belirtilmişti. Peki genç teknik adamın Fenerbahçe karnesi nasıl? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi resmen sona erdi. Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp büyük umutlarla sarı-lacivertli takımın başına getirilen genç teknik adam, sezona sonuç anlamında iyi başlamasına rağmen oynattığı defansif futbolla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
34 MAÇTA 21 GALİBİYET
Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.
Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
61 ATTI, 33 YEDİ
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde bu sezon 34 resmi maçta toplam 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Defansif anlamda sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 33 gol görerek neredeyse her maçta 1 gol yedi. Süper Lig'de 54 gol atıp 31 gol yiyen F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 7 gol atıp kalesinde 2 gole izin verdi.
Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bitime 10 maç kala lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyordu.
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